Спасенного в Шлиссельбурге детеныша нерпы показали на видео

Детёныша назвали Шлиссик или Шлипсик.
В группе «ВКонтакте» Фонда друзей балтийской нерпы появилось видео с детёнышем нерпы, которого спасли в Шлиссельбурге.
В Фонде отметили, что малыш похож на большую шевелящуюся вербную почку.
Вам будет интересно
В Фонд балтийской нерпы поступили еще два спасенных серых тюленя. Одного нашли в Выборгском заливе, второго доставили из Кургальского заказника. Отмечается,...
18.04.2020 167
Отмечается, что детёныш, которого назвали Шлиссик или Шлипсик, чувствует себя хорошо, но норовит прилипнуть к рукам работников Центра, наподобие Крошика.