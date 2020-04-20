Спасенного в Шлиссельбурге детеныша нерпы показали на видео

Детёныша назвали Шлиссик или Шлипсик.

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В группе «ВКонтакте» Фонда друзей балтийской нерпы появилось видео с детёнышем нерпы, которого спасли в Шлиссельбурге.

В Фонде отметили, что малыш похож на большую шевелящуюся вербную почку.

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Отмечается, что детёныш, которого назвали Шлиссик или Шлипсик, чувствует себя хорошо, но норовит прилипнуть к рукам работников Центра, наподобие Крошика.