Спасенного в Шлиссельбурге детеныша нерпы показали на видео

Автор: Александр Селиванов
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Детёныша назвали Шлиссик или Шлипсик.

В группе «ВКонтакте» Фонда друзей балтийской нерпы появилось видео с детёнышем нерпы, которого спасли в Шлиссельбурге.

В Фонде отметили, что малыш похож на большую шевелящуюся вербную почку.

Источник: vk.com/sealrescue
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18.04.2020 167

Отмечается, что детёныш, которого назвали Шлиссик или Шлипсик, чувствует себя хорошо, но норовит прилипнуть к рукам работников Центра, наподобие Крошика.