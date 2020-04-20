Более 4 тыс коек для пациентов с коронавирусом развернуто в Санкт-Петербурге

Более 4 тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией развёрнуто в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Телеканала 78. «Сейчас развёрнуто уже более 4 тысяч коек для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией и с пневмонией. И пока места есть. У нас будет введена на приём пациентов Александровская больница, работа ведётся по Мариинской больнице, то есть резерв коек есть, при том темпе нарастания (случаев заболевания), который мы наблюдаем сейчас. Однако мы готовимся к тому, что ситуация может быть подобна московской, где регистрируется, особенно в последние дни, более 2 тысяч пациентов», — рассказал он в эфире

Он отметил, что в Петербурге в ближайшее время прогнозируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Конечно, рост (заболеваемости коронавирусом) будет. Мы смотрим на то, что происходит в Москве. Мы отстаём по развитию эпидситуации, примерно мы можем говорить о 2-3 неделях. Исходя из количества населения, проживающего в Москве, проживающего в Санкт-Петербурге, не будет удивительной цифра и 300-400 человек (с коронавирусной инфекцией) в день. Большая часть этих пациентов, которые будут регистрироваться в этот период, будут лёгкие пациенты. Естественно, мы обеспечим им помощь на дому. И ресурс городских медучреждений еще не исчерпан. Мы знаем о том, какие учреждения при необходимости и какие мощности могут высвободить для оказания помощи пациентам с COVID-19», — отметил Лисовец.

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Всего с начала эпидемии в Петербурге зарегистрированы 1760 случаев заражения COVID-19. Умерли восемь человек. Выздоровели 245 человек, в том числе за последние сутки – 32.