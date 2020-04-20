Общежитие Первого медицинского университета в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге закрыли на карантин общежитие Первого медицинского университета на Большой Монетной улице. Причиной послужили двое студентов, заразившихся коронавирусом.

По предварительной информации, студенты-первокурсники контактировали с зараженными, после чего попали в их число. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Изоляция продлится минимум две недели — до мая. Сейчас учреждение набирает волонтеров для доставки продуктов и медикаментов для студентов и персонала.

Ранее на карантин поместили общежитие с мигрантами в Новосергиевке Всеволожского района. В общежитии было выявлено 123 случая заражения коронавирусом.