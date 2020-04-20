В Ленобласти планируют продлить оплаченные, но не использованные льготные проездные

В Ленобласти могут продлить действие льготных проездных билетов на два месяца – май и июнь. Об этом сообщил Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте.

В комментариях к одному из постов губернатору Ленобласти задали вопрос о льготных проездных. Женщина поинтересовалась, будет ли продлеваться действие оплаченной карты, если весь апрель ею не пользовались в связи с закрытием места работы. Или опять “платить 430 рублей за новый месяц?”

Александр Дрозденко отметил, что сейчас в правительстве обсуждается возможность продления действия льготных проездных: финансовое обеспечение есть, осталось решить техническую сторону вопроса. Проездные планируется продлить на два месяца — май и июнь.