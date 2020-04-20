Пропуск в погранзону Ленобласти можно оформить удаленно

В пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти рекомендуют подавать заявления на оформление пропуска в пограничную зону в удаленном режиме в связи с COVID-19.
Подать документы можно с помощью следующих способов:
- Отправить по почте по адресу: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 62.
- Направить по электронной почте spb.lenobl@fsb.ru, приложив документы, список которых опубликован в приказе ФСБ России от 07.08.2017 года № 455.
- Направить через единый портал госуслуг.
В графе «дополнительная информация» в заявлении обязательно необходимо указать адрес, на который должны быть отправлены пропуск на право нахождения в погранзоне Ленобласти.
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