Миллион медицинских масок доставлен в Ленобласть

Как сообщает telegram-канал «Тайны Ленинградского двора», в Ленобласть прибыл миллион медицинских масок, а в ближайшее время будут доставлены еще пять миллионов.

Первая партия средств индивидуальной защиты – миллион – доставлена на склад предприятия «Ленфарм». Маски предназначены медицинским работникам, волонтерам, а также предприятиям и организациям, работающим в условиях распространения COVID-19.

В ближайшее время в Ленобласть прибудут еще пять миллионов средств индивидуальной защиты, которые покроют дефицит в аптеках.