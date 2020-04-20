Миллион медицинских масок доставлен в Ленобласть

Как сообщает telegram-канал «Тайны Ленинградского двора», в Ленобласть прибыл миллион медицинских масок, а в ближайшее время будут доставлены еще пять миллионов.
Первая партия средств индивидуальной защиты – миллион – доставлена на склад предприятия «Ленфарм». Маски предназначены медицинским работникам, волонтерам, а также предприятиям и организациям, работающим в условиях распространения COVID-19.
В ближайшее время в Ленобласть прибудут еще пять миллионов средств индивидуальной защиты, которые покроют дефицит в аптеках.
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20.04.2020 187