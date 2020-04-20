Фото: Loketski создал новый арт-объект в Петербурге – «Пасха на 5 тонн»

Художник под псевдонимом Loketski с помощью эмали и акрила создал из кусков бетона арт-объект «Пасха на 5 тонн» в Петербурге.

Художник заявил, что его арт-объект посвящен всем православным верующим и светлому празднику Пасхи. В описании к посту Loketski также выразил свое мнение относительно священнослужителей, призывавших своих прихожан посещать храмы, несмотря на грозящую им смертельную опасность.