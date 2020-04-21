Теплая и облачная с прояснениями погода, ожидается в Ленобласти во вторник

Местами в регионе ожидается небольшой дождь.

Согласно сообщениям синоптиков 21 апреля на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается тёплая и облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь.

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Температура будет на уровне от +4 до +12 градусов тепла, местами и у водоёмов до +6 градусов. Ветер ожидается юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.