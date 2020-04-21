Стало известно, как планируют провести ЕГЭ и ОГЭ в России

Telegram-канал правительственного портала «Стопкоронавирус.рф» публикует ответы Минпросвещения на вопросы о проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году.

Сообщается, что для девятых классов принято решение о переносе досрочного и основного этапов сдачи выпускных экзаменов. Так, ОГЭ и ГВЭ пройдут с 8 июня по 31 июля, однако выбор конечных дат по русскому языку и математике в эти сроки остается за регионами. Основной экзамен по предметам по выбору в этом году проводиться не будет. Пересдача назначена на сентябрь.

Тем временем одиннадцатиклассникам предстоит стать ЕГЭ в очном формате в школах, в которых они учатся. Экзамен пройдет в небольших аудиториях. Срок также перенесен, поэтому ожидается, что экзамены начнутся 8 июня.

На следующей неделе будет запущен обязательный телепроект, который предоставит расширенный образовательный контент для старшеклассников для подготовки к выпускным экзаменам. Уроки будут транслироваться ежедневно на Общественном телевидении России.

Сообщается, что проверочные работы перенесены на осень 2020 года.