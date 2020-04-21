Тосненскую больницу проверят после жалобы пациента

Житель Кудрово попал в Тосненскую больницу с диагнозом пневмония. В соцсети «ВКонтакте» он пожаловался на плохие условия содержания, питание и отсутствие внимание персонала.
Мужчину разместили в перепрофилированном для пациентов с подозрением на коронавирус родильном отделении.
Жалоба сопровождалась видео, на которых повсеместно присутствует ненормативная лексика. Однако суть жалоб следующая:
- Недостаточно медсестер и врачей;
- Результаты тестов на коронавирус сообщают пациенту через несколько дней. А все это время больные и здоровые содержатся вместе;
- Некачественное питание;
В комментариях под постом пользователи разделились на два лагеря: одна часть поставила под сомнение заявления автора поста — питание, как говорят очевидцы, всегда там было неплохое.
Однако в правительстве Ленобласти отреагировали на сообщение, поэтому по поручению вице-губернатора по внутренней политике Алексея Кондрашова специалисты начали проверку больницы.
В любом случае, в Правительстве Ленинградской области весьма внимательно отнеслись к «сигналу». Если информации подтвердится или обнаружатся другие нарушения, будут приняты меры в отношении руководства медицинского учреждения.