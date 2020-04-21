Тосненскую больницу проверят после жалобы пациента

Житель Кудрово попал в Тосненскую больницу с диагнозом пневмония. В соцсети «ВКонтакте» он пожаловался на плохие условия содержания, питание и отсутствие внимание персонала.

Мужчину разместили в перепрофилированном для пациентов с подозрением на коронавирус родильном отделении.