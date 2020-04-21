Тосненскую больницу проверят после жалобы пациента

Автор: Илья Серов
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Житель Кудрово попал в Тосненскую больницу с диагнозом пневмония. В соцсети «ВКонтакте» он пожаловался на плохие условия содержания, питание и отсутствие внимание персонала.

Мужчину разместили в перепрофилированном для пациентов с подозрением на коронавирус родильном отделении.

Жалоба сопровождалась видео, на которых повсеместно присутствует ненормативная лексика. Однако суть жалоб следующая:

  • Недостаточно медсестер и врачей;
  • Результаты тестов на коронавирус сообщают пациенту через несколько дней. А все это время больные и здоровые содержатся вместе;
  • Некачественное питание;

В комментариях под постом пользователи разделились на два лагеря: одна часть поставила под сомнение заявления автора поста — питание, как говорят очевидцы, всегда там было неплохое.

Однако в правительстве Ленобласти отреагировали на сообщение, поэтому по поручению вице-губернатора по внутренней политике Алексея Кондрашова специалисты начали проверку больницы.

В любом случае, в Правительстве Ленинградской области весьма внимательно отнеслись к «сигналу». Если информации подтвердится или обнаружатся другие нарушения, будут приняты меры в отношении руководства медицинского учреждения.