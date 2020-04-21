В Ленобласти готовятся к реставрации крепости Копорье

В настоящее время дорабатывается проект противоаварийных работ на приворотном комплексе в крепости Копорье. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Владимир Цой.

После того, как проект будет утвержден, на участке будут проведены работы в первую очередь. Это займет, предварительно, 3-4 месяца.

Кроме того, уже заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на противоаварийные и консервационные работы на Спасо-Преображенском соборе, входящем с состав объекта культурного наследия. Ленобласти подала заявку на получение денег из федерального бюджета на 105,2 млн рублей.

Область подала заявку на финансирование работ по сохранению Спасо-Преображенского собора за счет федеральных средств в рамках программы «Развитие культуры и туризма» на 2020 год на сумму 105,2 млн рублей.

С 20 марта 2020 года территория крепости закрыта для посещения.

Ранее ivbg.ru писал, что после обрушения козырька в крепости Копоье возбудили уголовное дело. Стоит отметить, что правительство Ленобласти неоднократно обращалось к федеральным властям по поводу крепости.