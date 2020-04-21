Дмитрий Ялов: Мы пошли на амбициозную меру — отмену или отсрочку оплаты аренды

О региональных мерах поддержки предпринимателей в момент эпидемии COVID-19 в Ленобласти рассказал зампредправительства — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«У нас уже есть набор инструментов, который направлен на поддержку наиболее пострадавших отраслей. Сегодня не достаточно просто заявить меру поддержки, ее нужно оперативно реализовать, дать возможность бизнесу воспользоваться этой поддержкой», — отметил Дмитрий Ялов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).

Вам будет интересно Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти начал выдачу микрозаймов предпринимателям региона Фонд предоставил новые продукты финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Ленобласти – льготные микрозаймы на неотложные нужды по минимальным ставкам. Микрозайм... 16.04.2020 255

«Мы пошли на амбициозную меру — отмену или отсрочку оплаты аренды государственного и муниципального имущества. Но бизнес справедливо спросил нас об аренде на коммерческих площадях. Поэтому мы приняли закон , который дает возможность арендодателям получить льготу по налогу на имущество в обмен на скидку не менее 50%», – сказал Дмитрий Ялов.

Регион уже направил в адрес около 300 собственников торговых центров области информацию о применении этого механизма, в ближайшее время ожидается оценка – сколько из них воспользуются этой льготой.

По информации на 21 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,4 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся.

В России подтверждены 5642 случая новой коронавирусной инфекции в 78 регионах (42 из них в Ленобласти), из них 2567 (45,5%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 52 763 человека во всех регионах страны.