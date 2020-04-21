В Тосненском районе 16 человек заболели корью, 10 из них — дети

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор сообщил о 16 случая заболевания корью в Тосненском районе Ленобласти, 13 из них госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, источником вспышки кори стали непривитые жители района. Общее число заболевших — 16 человек, из них 10 детей. Как ivbg.ru сообщал ранее, стационар, куда помещены 13 заболевших, закрыт на карантин. 

Также отмечается, что всех контактирующих с больными и не болевших ранее  прививают в первые 72 часа с момента выявления больного. За всеми установлено медицинское наблюдение.

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Добавляется, что больных коронавирусной инфекции в Тосненском районе лечат в отдельном здании роддома, перепрофилированного под инфекционный госпиталь. Случаев заболевания корью там нет.

 