В Тосненском районе 16 человек заболели корью, 10 из них — дети

Роспотребнадзор сообщил о 16 случая заболевания корью в Тосненском районе Ленобласти, 13 из них госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, источником вспышки кори стали непривитые жители района. Общее число заболевших — 16 человек, из них 10 детей. Как ivbg.ru сообщал ранее, стационар, куда помещены 13 заболевших, закрыт на карантин.

Также отмечается, что всех контактирующих с больными и не болевших ранее прививают в первые 72 часа с момента выявления больного. За всеми установлено медицинское наблюдение.

Вам будет интересно В Ленобласти 42 новых случая заражения коронавирусом, в Петербурге - 127 За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время неизвестно в каких районах появились... 21.04.2020 195

Добавляется, что больных коронавирусной инфекции в Тосненском районе лечат в отдельном здании роддома, перепрофилированного под инфекционный госпиталь. Случаев заболевания корью там нет.