Массовая драка курьеров рядом с «Макдональдсом» в Петербурге попала на видео

Сегодня, 21 апреля, стало известно о массовой драке курьеров доставки еды рядом с «Макдональдсом» на станции метро «Электросила» в Петербурге.

Судя по кадрам видео, опубликованного РенТВ, в драке было задействовано сразу несколько человек, в числе которых были курьеры. Видно, как на мужчину в униформе нападает неизвестный и валит его на пол, после чего тот отвечает оппоненту.

Информация о пострадавших не поступала. Выясняются причины случившегося.

Ранее экс-депутата, владеющего каратэ, задержали за драку в «Макдональдсе» в Петербурге. Он в ходе потасовки ударил 19-летнего сотрудника заведения в лицо.