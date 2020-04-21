Парацетамол, ибупрофен и другие: производители предупредили о возможном исчезновении дешевых лекарств

Фармкомпании обратились к Минпромторгу с сообщением, что могут прекратить выпуск дешевых препаратов из списка жизненно важных, поскольку в условиях падения рубля и удорожания импорта производство становится нерентабельным.

Среди компаний, подписавших соответствующее обращение к Минпромторгу, «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез» и «Фармстандарт». Речь идет примерно о 50 наименованиях, пишет «Коммерсант».

В том числе речь идет о таких препаратах, как парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен, димедрол. Цены на эти лекарства ограничены законом, поэтому производственные затраты оказываются выше. Например, максимально допустимая стоимость пачки парацетамола из десяти таблеток по 0,5 г — 10,1 рубля. Ее производство обходится компании «Биосинтез» в 16,46 рубля.

Производители также напомнили, что ограничение устанавливалось в 2009 году на основе средних значений за предыдущий год. По информации РБК, Минпромторг получил данные от производителей и направил их для рассмотрения в Минздрав и Роспотребнадзор.