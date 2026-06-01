Самолет с 147 пассажирами совершил экстренную посадку в США после того, как находившийся на борту мужчина начал кричать на русском языке и попытался попасть в кабину пилотов. Об этом сообщает Neva.Today.

Рейс летел из Чикаго в Миннеаполис. Перед взлетом мужчина не хотел занимать свое место, громко ругался на русском языке и мешал экипажу готовиться к вылету. Позже персоналу удалось его успокоить, после чего самолет поднялся в воздух.

Однако примерно через 30 минут после вылета пассажир снова начал вести себя агрессивно. По словам очевидцев, он резко вскочил с кресла и, продолжая кричать, попытался прорваться в кабину пилотов.

Экипаж спросил у пассажиров, говорит ли кто-то по-русски, чтобы попытаться воздействовать на мужчину на его родном языке. На борту находились несколько сотрудников ФБР. Они задержали дебошира.

Из-за случившегося самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дейн в штате Висконсин. После приземления мужчину передали сотрудникам полиции.