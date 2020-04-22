Облачная с прояснениями погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Ленобласти 23 апреля

По данным ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 23 апреля в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, местами на востоке региона пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., днем столбики термометров покажут +5…+10 гр., на востоке до +2 гр. Ночью на дорогах местами гололедица.