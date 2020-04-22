Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам давать друг другу кредиты на срок до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам предоставлять друг другу трёхлетние бюджетные кредиты, а также выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ допускает в 2020 году предоставление из бюджета одного региона бюджету другого региона бюджетного кредита на срок до трех лет. Это позволит дать регионам больше манёвра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Закон также снимает в 2020 году и ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. Таким регионам и муниципалитетам разрешается в текущем году размещать свои ценные бумаги, доходность к погашению которых, рассчитанная исходя из цены размещения, не превышает ключевую ставку Банка России, увеличенную на один процентный пункт, действующую на дату принятия решения о размещении.

Помимо этого, закрепляется право правительства России в 2020 году осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования и предоставлять госгарантии России с превышением предусмотренных в федеральном бюджете верхних пределов внутреннего и внешнего госдолга, программ госзаимствований и госгарантий.

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Также закон допускает предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юрлицам, являющимся хозобществами, в виде вкладов в их имущество, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы. Они могут предоставляться, в том числе для реализации ими функций, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами правительства России.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.