Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

В России на тысячу женщин в среднем приходится 866 мужчин, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Единственная возрастная категория, где число мужчин превышает число женщин — от 0 до 29 лет. Здесь на тысячу женщин приходится 1050 мужчин. В других возрастных группах показатели следующие: 40-49 лет — на тысячу женщин 926 мужчин; 50-59 лет — 839 мужчин, 60-89 лет — 569 мужчин, 90-99 лет — 289 мужчин.

Вам будет интересно Ленобласть вошла в тройку регионов-лидеров по приросту населения За последние три года в Ленобласти отмечается рост числа населения на 4,7%. Согласно данным Росстата, в 2017-2019 годах население выросло в... 20.04.2020 174

Всего на начало 2020 года в России проживали 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин.