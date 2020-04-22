«Сбербанк» выдает кредиты на зарплату под 0 % годовых в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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«Сбербанк» выдал первый кредит в Ленобласти на выплату зарплаты по государственной программе со ставкой 0 % годовых.

Средства получил Детский лечебно-диагностический центр «БЕЙБИ-МЕД». Программа предназначена для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19.

По условиям программы, кредит предоставляется на срок до 12 месяцев при отсрочке основного долга на 6 месяцев. Ставка по кредиту составляет 0 % на период полугода. Кредит целевой и выдается только под выплату зарплаты и связанных с ней выплат (например, страховых взносов).

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21.04.2020 181