Волонтеры помогли десяткам тысяч россиян за месяц борьбы с COVID-19

«Единая Россия» развернула волонтерские центры по всей территории страны. Около 90 тыс. активистов ежедневно работают по обращениям граждан.

За прошедший месяц помощь уже получили более 288 тыс. человек. По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, волонтеры присутствуют везде, где нужны. В Сочи и Грозном практикуется безопасная доставка пациентов на гемодиализ. В Саратовской области доставляют продукты и развивающие игры для детей. В Смоленске лекарства доставляются детям с генетическими заболеваниями. В Хабаровском крае нуждающиеся получают продуктовые наборы и медикаменты. В Архангельске и Краснодарском крае создана «горячая линия» для людей, потерявших работу.

Кабмин по инициативе «Единой России» увеличил максимальный порог ипотеки для «кредитных каникул». Это позволит большему количеству людей получить соответствующие льготы. Также парией предложено ввести особый порядок оплаты ЖКУ во время пандемии, согласно которым операторы ТКО не будут начислять пеню и приостанавливать предоставление услуги за неоплату. Люди с ограниченными возможностями могут дистанционно проходить медицинское освидетельствование, а установленная группа инвалидности будет автоматически продлеваться на полгода.

Министерство экономического развития поддержало предложения «Единой России» по оказанию помощи бизнесу. Регионы получили возможность формировать перечни предприятий, нуждающихся в поддержке. Расширен список организаций, имеющих возможность получить льготные кредиты на заработные платы. НКО имеют отсрочки по аренде государственного имущества. Введен мораторий на штрафы за неиспользование в полном объеме средств госконтрактов и непредоставление отчетности по грантам.

«Работать надо так, чтобы оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, а не плодить бумажки», – сообщил Сергей Бебенин

По мнению Сергея Бебенина, дети и учителя испытывают затруднения из-за того, что удаленный режим обучения – необычный для них формат. И обеспечение техническими средствами связи – одно из направлений работы «Единой России».

«Я как депутат по своему округу проверил. У нас в Подпорожском районе не хватало порядка 170 компьютеров, и 150 – в Лодейном Поле», – сообщил Сергей Бебенин

Для помощи детям привлечены предприятия и частные лица. В итоге Лодейное Поле и Подпорожье были обеспечены техникой. Еще 150 планшетов получили три организации образования в Всеволожском районе, в 15 ноутбуков – в Тосненском районе. Сформирована база волонтеров – 457 человек. К 20 апреля всего обработано 3540 заявок на всей территории Ленобласти.