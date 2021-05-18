Житель Выборга поработает на государство 7 месяцев за долги по алиментам

По информации ivbg.ru, житель Выборга приговорен к семи месяцам исправительных работ за неисполнение обязательств по алиментам.

Мужчина обязан каждый месяц выплачивать четверть заработка дочери. Но деньги не перечислял. При этом должник не работает и не стоит на учете в центре занятости.

В результате у него скопился долг в размере 509 тысяч рублей. В ходе исправительных работ в доход государства будет удерживаться 10% от его зарплаты.