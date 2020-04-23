Школьники Сланцевского района получили 105 планшетов для дистанционного обучения

К региональной благотворительной акции “Помоги учиться” присоединился Сланцевский цементный завод.
Цементный завод “Цесла” предоставил 105 планшетов для дистанционного обучения. Технику передадут, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет электронного оборудования для онлайн-обучения.
Ранее мы сообщали, что за две недели акции удалось собрать 2300 гаджетов.
Желающие безвозмездно передать гаджеты могут получить консультацию по телефону 8 (812) 539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов). Передать технику можно до 28 апреля в районные администрации, при этом принимаются как новые, так и ненужные работающие устройства – компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры.
Стоит отметить, что после снятия ограничительных мер техника вернется в школу, таким образом, пополнится материально-техническая база образовательных учреждений.