Школьники Сланцевского района получили 105 планшетов для дистанционного обучения

К региональной благотворительной акции “Помоги учиться” присоединился Сланцевский цементный завод.

Цементный завод “Цесла” предоставил 105 планшетов для дистанционного обучения. Технику передадут, прежде всего, льготным категориям граждан, малоимущим семьям, у которых нет электронного оборудования для онлайн-обучения.

Вам будет интересно 2300 гаджетов удалось собрать за две недели акции #помогиучиться в Ленобласти Акция продолжается. Вся собранная техника ставится на учет в школах, а затем передается нуждающимся семьям Около 1300 гаджетов уже переданы для... 22.04.2020 128

Ранее мы сообщали, что за две недели акции удалось собрать 2300 гаджетов.

Желающие безвозмездно передать гаджеты могут получить консультацию по телефону 8 (812) 539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов). Передать технику можно до 28 апреля в районные администрации, при этом принимаются как новые, так и ненужные работающие устройства – компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры.

Стоит отметить, что после снятия ограничительных мер техника вернется в школу, таким образом, пополнится материально-техническая база образовательных учреждений.