2300 гаджетов удалось собрать за две недели акции #помогиучиться в Ленобласти

Акция продолжается. Вся собранная техника ставится на учет в школах, а затем передается нуждающимся семьям

Около 1300 гаджетов уже переданы для школьников из малоимущих и многодетных семей и преподавателей в Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский, Приозерский, Бокситогорский, Всеволожский, Кировский и другие районы.

В акции приняли активное участие компании «Нокиан шина», «Филип Моррис Ижора», «Выборжец», «Евроинвест», «Термекс», ЛСР, «Развитие» (ЦДС), Tele2, Infotex, «Полис Групп», «Супервэйв Групп», «Рэмос Альфа», «Максимум», а также предприниматели и жители региона.

Желающие безвозмездно передать гаджеты могут получить консультацию по телефону 8 (812) 539-42-11 (по будням с 9 до 18 часов). Передать технику можно до 15 апреля в районные администрации, при этом принимаются как новые, так и ненужные работающие устройства – компьютеры, планшеты, ноутбуки, роутеры.

Стоит отметить, что после снятия ограничительных мер техника вернется в школу, таким образом, пополнится материально-техническая база образовательных учреждений.

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Напомним, с 6 апреля ленинградские школьники перешли на дистанционное обучение. Для доступа к электронным образовательным порталам им необходимы компьютеры и другие устройства с выходом в интернет. Минпросвещение уже объявило, что операторы связи сделают доступ к образовательным ресурсам бесплатным. Ранее мы сообщали, что для учащихся Ленобласти и их родителей запустили официальный Telegram-канал “Дети дома. Дистанционное обучение в Ленобласти” — @deti_doma_LO. На канале будут публиковать актуальную информацию, новости и рекомендации о дистанционном обучении.