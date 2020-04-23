«Аэрофлот» сокращает количество рейсов по России в мае

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» сокращает количество рейсов ро России в мае в связи с ограниченным спросом, следует из сообщения на сайте компании.

«Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения», — говорится в сообщении.

Вам будет интересно Путин предоставил авиакомпаниям 23 млрд рублей на зарплаты и работу 15 апреля в ходе совещания с правительством Владимир Путин предложил направить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Средства можно будет применять... 15.04.2020 331

«Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы. Проверить статус бронирования можно на сайте «Аэрофлота» в разделе «Управление бронированием», — отмечает компания.