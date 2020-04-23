В Ленобласти выявили 39 новых случаев коронавируса – статистика на 23 апреля

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 39 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в регионе — 576 человек. Выздоровели – 56 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:

Всеволожск;

Мурино Всеволожский район;

Кудрово Всеволожский район;

Кузьмоловский Всеволожский район;

Лесколово Всеволожский район;

Выборг;

Рощино Выборгский район;

Первомайское Выборгский район;

Пушное Выборгский район;

Гатчина;

Монделево Гатчинский район;

Покровское Гатчинский район;

Белогорка Гатчинский район;

Ивановка Гатчинский район;

Шпаньково Гатчинский район;

Солоницы Киришский район;

Новоселье Ломоносовский район;

Никольское Тосненский район;

Лисино-корпус Тосненский район;

Рабитицы Волосовский район.

В Сосновом Бору 11 апреля были подтверждены два случая заражения коронавирусом. Однако включение их в официальную статистику входит в полномочия ФМБА.