В Ленобласти выявили 39 новых случаев коронавируса – статистика на 23 апреля

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 39 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Общее число заболевших в регионе — 576 человек. Выздоровели – 56 человек. Летальных случаев не зафиксировано.
По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:
- Всеволожск;
- Мурино Всеволожский район;
- Кудрово Всеволожский район;
- Кузьмоловский Всеволожский район;
- Лесколово Всеволожский район;
- Выборг;
- Рощино Выборгский район;
- Первомайское Выборгский район;
- Пушное Выборгский район;
- Гатчина;
- Монделево Гатчинский район;
- Покровское Гатчинский район;
- Белогорка Гатчинский район;
- Ивановка Гатчинский район;
- Шпаньково Гатчинский район;
- Солоницы Киришский район;
- Новоселье Ломоносовский район;
- Никольское Тосненский район;
- Лисино-корпус Тосненский район;
- Рабитицы Волосовский район.
В Сосновом Бору 11 апреля были подтверждены два случая заражения коронавирусом. Однако включение их в официальную статистику входит в полномочия ФМБА.