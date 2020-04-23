В Ленобласти выявили 39 новых случаев коронавируса – статистика на 23 апреля

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 39 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в регионе — 576 человек. Выздоровели – 56 человек. Летальных случаев не зафиксировано.

По информации ivbg.ru, заразившиеся проживают в следующих населенных пунктах:

  • Всеволожск;
  • Мурино Всеволожский район;
  • Кудрово Всеволожский район;
  • Кузьмоловский Всеволожский район;
  • Лесколово Всеволожский район;
  • Выборг;
  • Рощино Выборгский район;
  • Первомайское Выборгский район;
  • Пушное Выборгский район;
  • Гатчина;
  • Монделево Гатчинский район;
  • Покровское Гатчинский район;
  • Белогорка Гатчинский район;
  • Ивановка Гатчинский район;
  • Шпаньково Гатчинский район;
  • Солоницы Киришский район;
  • Новоселье Ломоносовский район;
  • Никольское Тосненский район;
  • Лисино-корпус Тосненский район;
  • Рабитицы Волосовский район.

В Сосновом Бору 11 апреля были подтверждены два случая заражения коронавирусом. Однако включение их в официальную статистику входит в полномочия ФМБА.