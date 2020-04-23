Для 11 жителей Петербурга и Ленобласти организуют «зеленый» коридор с Финляндией

Автор: Сергей Агутин
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Одиннадцать жителей Петербурга и Ленобласти получили возможность вернуться домой через специальный коридор, организованный между Россией и Финляндией.

На границе россиян помимо пограничников и таможенников встретят врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Всех проверят на предмет коронавирусной инфекции. Россияне с симптомами COVID-19 будут помещены в медицинские учреждения. Остальные отправятся на 14-дневную обязательную самоизоляцию.

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14.04.2020 793