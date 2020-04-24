Во Всеволожском районе водитель легковушки сбил женщину и троих детей

Дорожное происшествие случилось вечером 23 апреля на 36 километре дороги «Петербург-Свердлово-Всеволожск» во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации дорожной полиции, водитель автомобиля сбил женщину и троих детей, ни одному из которых не исполнилось и десяти лет.

В результате ДТП женщина и дети были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Вам будет интересно В Выборге обновили пешеходную разметку Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района Ленобласти, на дорогах Выборга обновили пешеходную разметку, нанесли новую краску. Обновление дорожной разметки было проведено: ... 21.04.2020 259

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.