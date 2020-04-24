Врачебные амбулатории открылись в 18 садоводствах Ленобласти

Они начали свою работу раньше срока.

Пресс-служба Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга сообщила, что в 18 садоводствах досрочно заработали врачебные амбулатории.

Так, амбулатории досрочно заработали в следующих районах:

Во Всеволожском районе: СНТ «Союз», СНТ «Дружное-3» СМ «Ново-Токсово», СНТ «Остров», СНТ «№ 2 им А. А. Кулакова» СМ «Васкелово».

В Гатчинском районе: СНТ «Авиатор» СМ «Новинка», СНТ «Строитель» СМ «Антропшино», СНТ «ЛОМО» СМ «Чаща», СНТ «Азимут» СМ «Кобрино».

В Кировском районе: СНТ «Дружба» СМ «Грибное», СНТ «Ладога» СМ «Восход», СНТ «Заря» СМ «Восход», СНТ «Заречное» СМ «Славянка», СНТ «Фрунзенское» СМ «Восход», СНТ «Василеостровское» СМ «Восход».

В Ломоносовском районе: СНТ «Красногорское». В Выборгском районе: СНТ «Актер» Лебяжье, СНТ «Левашово».

В Тосненском районе: СНТ «Электроаппарат» СМ «Бабино».

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Отмечается, что уже 1 мая в регионе заработают все 35 амбулаторий расположенные в садоводствах Ленобласти. Обратиться за помощью к медикам в амбулатории можно, предъявив паспорт и медицинский полис.