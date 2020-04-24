В спину, затем по голове: девушка избила пенсионера до полусмерти в Петербурге

В Санкт-Петербурге 18 апреля доставили в больницу 65-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, его избила 23-летняя девушка.

У пострадавшего выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные контузионные очаги, а также двустороннюю пневмонию, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Вчера по месту жительства в квартире на набережной Обводного канала была задержана упомянутая девушка. По ее словам, в результате внезапной ссоры она ударила жертву ногой в спину, после чего нанесла еще два удара в голову.

Подозреваемую отпустили под обязательство о явке. После медицинский экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.