Офицеру предъявлено обвинение по делу о взрыве в академии Можайского в Петербурге

Следствие установило, что бомбу в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге заложил начальник инженерной службы Рифат Закиров.

Как сообщает «Коммерсантъ», он действовал в состоянии временного помешательства, которое сам объяснил предательством друзей и родственников. В момент преступления он ориентировался на внутренний голос. После ЧП 2 апреля 2019 года он оформил явку с повинной.

Полковник Закиров раскрыл детали преступления: на полигоне академии подобрал взрывчатку и детонатор, оставшиеся там после практических занятий, из компонентов собрал бомбу и уложил ее в пакет, который спрятал под лестничным пролетом возле кабинета кадровой службы.

Примечательно, что вскоре он сам же «обнаружил» опасный сверток и поднял тревогу.Он организовал эвакуацию курсантов и выставил оцепление из нескольких своих коллег, а сам, взяв бронежилеты, отправился на разминирование. Однако что-то пошло не так — устройство сработало. Самого сапера и трех других преподавателей спасли бронежилеты, но все они получили ранения и контузии

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Суд отправил обвиняемого под домашний арест, но большую часть Закиров провел в медучерждениях — сразу после случившегося он попал в военный госпиталь с тяжелой контузией и частичной потерей слуха. Как только врачи разрешили ему участвовать в допросе, преподаватель пояснил следователю, что никого не собирался убивать, а его акция была жестом отчаяния, совершенным из-за потери душевного равновесия.

Психиатры пришли к выводу, что преступление было совершено в «состоянии длительного психического расстройства». Суду предстоит установить, мог ли Закиров осознавать опасность своих действий. В зависимости от этого будет принято решение о внушительном сроке или лечении.

Уточняется, что Закиров является кавалером ордена Мужества и других наград, а также прошел несколько горячих точек, в которых руководил инженерно-саперными подразделениями.