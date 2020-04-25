В Сосновом Бору на ограждение детских площадок потратили около 100 тысяч рублей

В Сосновом Бору еженедельно обновляют сигнальную ленту, ограждающую детские площадки — они закрыты для посещения из-за угрозы распространения коронавируса.

Так, были ограждены все 136 детских площадок в городе. Однако сигнальные ленты постоянно срываются местными жителями. По словам заместителя главы Соснового Бора по вопросам ЖКХ Александра Иванова, коммунальным службам приходится восстанавливать ограждения каждую пятницу на большинстве площадок — на это уже потрачено около 100 тысяч рублей.