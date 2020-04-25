Две пенсионерки после разговоров с мошенниками лишились 2,5 млн рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге накануне обратились в полицию две пенсионерки в возрасте 71 и 72 лет с заявлениями о мошенничестве. Телефонные мошенники от них заполучили 2,5 млн рублей.

Первой женщине днем ранее на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка, после чего сообщил, что с карты пенсионерки пытались похитить деньги. Мошенник предостерег женщину от повторных попыток украсть деньги и рекомендовал перевести деньги на другой счет, продиктовав код из смс-сообщения. Пенсионерка последовала совету мошенника и потеряла около 1 млн рублей, передает «Фонтанка».

Вторая женщина после аналогичного общения с мошенником потеряла более 1,5 млн рублей, при этом никаких паролей она не диктовала — просто перевела деньги мошеннику, которые сняла в трех банкоматах.