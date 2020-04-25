Александр Дрозденко призвал жителей Ленобласти поучаствовать в марафоне #75словПобеды

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о марафоне #75словПобеды, который стартовал сегодня, 25 апреля.

Глава Ленобласти сообщил, что для участия следует на видео прочитать стихотворение, прозу или письмо о войне и выложить в Сети с хэштегом #75словПобеды.

«Правила: ролик — не более 3 минут, содержит не менее 75 слов. В начале ролика представиться и кратко объяснить причину выбора отрывка из книги (можно это сделать в текстовом описании под роликом)», — пишет Александр Дрозденко.

Он добавил, что лучше видео опубликовать в нескольких соцсетях, если есть такая возможность.

«Я прочитал стихотворение Владимира Высоцкого. У Высоцкого через боль и смерть солдата, тем не менее, есть уверенностью в победе», — заключил губернатор.

Для участия следует под видео указать два хэштега (всероссийский и по Ленобласти): #75словПобеды и #75словПобеды47регион