Александр Дрозденко призвал жителей Ленобласти поучаствовать в марафоне #75словПобеды

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о марафоне #75словПобеды, который стартовал сегодня, 25 апреля.
Глава Ленобласти сообщил, что для участия следует на видео прочитать стихотворение, прозу или письмо о войне и выложить в Сети с хэштегом #75словПобеды.
Он добавил, что лучше видео опубликовать в нескольких соцсетях, если есть такая возможность.
Для участия следует под видео указать два хэштега (всероссийский и по Ленобласти): #75словПобеды и #75словПобеды47регион
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Сегодня с 16.00 в рамках Всероссийской акции Библионочь , стартует марафон #75словпобеды. Ленинградская область тоже участвует. Записываем видеоролики, где читаем стихи, прозу, письма о войне и выкладываем с хештегом #75словПобеды47регион. Правила : Ролик — не более 3 минут, содержит не менее 75 слов. В начале ролика представиться и кратко объяснить причину выбора отрывка из книги (можно это сделать в текстовом описании под роликом). Ролик выкладываем 25 апреля в 16.00 на своих страницах в соцсетях (в любых, лучше в нескольких). Я прочитал стихотворение Владимира Высоцкого. У Высоцкого через боль и смерть солдата , тем не менее есть уверенностью в победе. Ленинградская область использует два хэштега (всероссийской акции и ЛО): #75словПобеды #75словПобеды47регион