Сегодня, 26 апреля, волонтеры провели субботник на мемориале «Невский пятачок» в Кировском районе. Объект является братским воинским захоронением, где расположены 34 могилы.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и «Волонтеры Победы» очистили мемориальные плиты на братских могилах и восстановили на них тексты с именами героев.

С 1990 года на «Невском пятачке» захоронены останки более 14 тысяч защитников плацдарма, найденных поисковыми отрядами Ленинградской области. На сегодняшний день удалось установить имена 906 советских воинов.