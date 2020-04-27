Смертельное ДТП произошло на «Дороге Жизни»

Дорожное происшествие случилось вечером 26 апреля на 24 километре «Дороге Жизни» во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации дорожной полиции, водитель автомобиля сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия.

В результате ДТП женщина скончалась от полученных травм.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.