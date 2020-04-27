Обгоревшие останки найдены на месте пожара в Хомировичах

Около половины шестого утра 27 апреля в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в деревне Хомировичи Лужского района. На место выехали 8 человек и две единицы техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, горел дом на площади 96 квадратных метров. Возгорание ликвидировано к 6:39.

При разборе завалов на месте были обнаружены сильно обгоревшие останки. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в Гатчинском районе были найдены останки мужчины на месте горевшего дома. Огонь охватил 64 квадратных метра дома и хозяйственной постройки.