В Тихвине к дому местной жительницы подкинули «взрывное устройство»

Утром жительница Тихвина обнаружила за воротами своего дома на Береговой улице бутылку с неизвестной жидкостью, к которой привязаны провода и телефон.

На место прибыли инженеры-взрывотехники. Они выяснили, что самодельное взрывное устройство оказалось муляжом и оно не представляло никакой опасности. Муляж был сделан из пластиковой бутылки из-под молока, внутри которой находится жидкость желтого цвета. К ней скотчем присоединены корпус от игрушечного детского телефона и провода.

Муляж изъят для экспертизы. Отмечается, что видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует, а служебная собака потеряла след злоумышленника.