ФК «Зенит» могут признать победителем Российской премьер-лиги

Как сообщает «СЭ», ФК «Зенит» может быть признан победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), если сезон не будет доигран из-за COVID-19.

По словам генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, сезон может быть завершен следующим образом. Первенства будут признаны состоявшимися во всех дивизионах. Все места будут закреплены без вылета двух последних команд из дивизиона. Следующий сезон РПЛ будет проводиться с 18 командами.

В этом случае ФК «Зенит» будет признан чемпионом РПЛ, а в еврокубки команды выйдут в зависимости от текущего места в таблице.