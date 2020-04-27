В Бокситогорском районе задержали четырех браконьеров

Кроме того, в отношении задержанных составлены административные протоколы за несоблюдение режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба охотнадзора Ленобласти, в пятницу, 24 апреля, около охотничьих угодий НП “Русская Охота” был остановлен подозрительный автомобиль с надписью “милиция” на бортах. Машина двигалась по лесной дороге недалеко от деревни Селище.

В салоне инспекторы нашли карабин с оптическим прицелом, который не состоял на учете. Хоть добычи у них не было, но факты говорили за себя.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в отношении задержанных составлены административные протоколы за несоблюдение режима самоизоляции.