В Бокситогорском районе задержали четырех браконьеров

Автор: Гузель Галимова
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Кроме того, в отношении задержанных составлены административные протоколы за несоблюдение режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба охотнадзора Ленобласти, в пятницу, 24 апреля, около охотничьих угодий НП “Русская Охота” был остановлен подозрительный автомобиль с надписью “милиция” на бортах. Машина двигалась по лесной дороге недалеко от деревни Селище.

Фото: instagram.com/fauna_lenobl

В салоне инспекторы нашли карабин с оптическим прицелом, который не состоял на учете. Хоть добычи у них не было, но факты говорили за себя. 

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27.04.2020 103

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в отношении задержанных составлены административные протоколы за несоблюдение режима самоизоляции.