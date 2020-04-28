ЕГЭ сохранится, но должен трансформироваться с возможностью выхода в сеть – Рособрнадзор

ЕГЭ сохранится, но он должен трансформироваться с возможностью выхода в интернет, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится… Я уже говорил, при необходимости будем двигать сроки… Единственное, конечно, единый государственный экзамен тоже должен в будущем трансформироваться… Больше использовать цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в будущем в интернет», — сказал он, выступая на Московском международном салоне образования.