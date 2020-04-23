Ленинградские «Стобалльники» по ЕГЭ дадут мастер-классы выпускникам

Выпускники из Ленинградской области присоединились к Всероссийской ежегодной акции «100 баллов до победы».

В рамках проекта выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками.

В этом году из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, а также чтобы услышать и задать вопросы спикерам мог любой желающий, «стобальникам» предложили записать свои мастер-классы на видео и опубликовать их в социальных сетях под хэштегом #100балловдляпобеды2020.

Напомним, что в этом году одиннадцатиклассникам предстоит стать ЕГЭ в очном формате в школах, в которых они учатся. Экзамен пройдет в небольших аудиториях. Ориентировочно экзамены начнутся 8 июня.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2019 году 45 выпускников смогли набрать на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку, математике профильного уровня, литературе, информатике, химии, истории, физике, географии, обществознанию. Среди них есть уникальные участники, получившие наивысший результат по двум предметам.

Также в этом году в Петербурге зафиксировали сразу два новых рекорда – количество максимальных результатов на ЕГЭ по профильной математике и литературе.