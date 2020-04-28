В Кингисеппском район мужчина пытался изнасиловать собственную мать

Автор: Гузель Галимова
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Жительница Кингисеппского района обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности ее сына за попытку изнасилования.

Инцидент произошел 27 апреля, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал домогаться собственной матери. После отказа он попытался принудить ее, применив силу. Об этом сообщает ОМВД Кингисеппа.

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