В Кингисеппском район мужчина пытался изнасиловать собственную мать

Жительница Кингисеппского района обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности ее сына за попытку изнасилования.
Инцидент произошел 27 апреля, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал домогаться собственной матери. После отказа он попытался принудить ее, применив силу. Об этом сообщает ОМВД Кингисеппа.
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