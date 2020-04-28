Стала известна динамика роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге и Ленобласти

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал динамику роста числа заболевших COVID-19 в Петербурге и Ленобласти.

Согласно данным ИЦК, в Петербурге до 21 апреля удвоение количества заболевших происходило раз в три дня. Когда была преодолена отметка в 2 000 заразившихся, удвоение происходит раз в пять дней. ПО состоянию на 28 апреля эта динамика сохраняется.

В Ленобласти продолжительное время удвоение количества заболевших происходило раз в пять дней. С 25 апреля динамика заражения снизилась – удвоение происходит раз в шесть дней.

В связи с этим, ИЦК напоминает: самоизоляция даст результат только при ее неукоснительном соблюдении.