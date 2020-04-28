В Петербургском дельфинарии рассказали о жизни морских артистов в самоизоляции — видео

Подопечные Петербургского дельфинария чувствуют себя прекрасно, ежедневно разминаются и хорошо питаются. Но скучают по посетителям.

В Петербурге на самоизоляции из-за пандемии коронавируса оказались не только петербуржцы, но и наши меньшие братья. “Невские новости” рассказали и показали, как морские артисты Петербургского дельфинария проводят время во время вынужденных каникул.

Как рассказали в учреждении, моржи, морские львы и дельфины чувствуют себя хорошо, они ежедневно разминаются и репетируют номера. Но в то же время им не хватает привычной публики, поэтому сотрудникам приходится по мере сил развлекать морских артистов.