В Петербургском дельфинарии рассказали о жизни морских артистов в самоизоляции — видео

Подопечные Петербургского дельфинария чувствуют себя прекрасно, ежедневно разминаются и хорошо питаются. Но скучают по посетителям.
В Петербурге на самоизоляции из-за пандемии коронавируса оказались не только петербуржцы, но и наши меньшие братья. “Невские новости” рассказали и показали, как морские артисты Петербургского дельфинария проводят время во время вынужденных каникул.
Как рассказали в учреждении, моржи, морские львы и дельфины чувствуют себя хорошо, они ежедневно разминаются и репетируют номера. Но в то же время им не хватает привычной публики, поэтому сотрудникам приходится по мере сил развлекать морских артистов.
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07.04.2020 467