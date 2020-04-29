Двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в жилом доме в Выборге — видео

Двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Выборге Ленинградской области, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района.
«Ночью произошел пожар в доме в городе Выборге по улице Малая Водяная. Погибли двое взрослых и шесть детей. Семья была неблагополучной» — сказал собеседник.
Как сообщили в ГУМЧС по Ленинградской области, горел жилой дом по всей площади. В настоящее время потушен, ведётся разбор завалов.
По данным регионального ГУМЧС, на месте найдены тела пяти погибших.
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«Личности погибших устанавливаются. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района», — сообщили в региональном ГУМЧС.