Двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в жилом доме в Выборге — видео

Двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в жилом доме в городе Выборге Ленинградской области, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Ночью произошел пожар в доме в городе Выборге по улице Малая Водяная. Погибли двое взрослых и шесть детей. Семья была неблагополучной» — сказал собеседник.

Как сообщили в ГУМЧС по Ленинградской области, горел жилой дом по всей площади. В настоящее время потушен, ведётся разбор завалов.

По данным регионального ГУМЧС, на месте найдены тела пяти погибших.

Вам будет интересно На пожаре в Выборгском районе погибли три человека - видео Инцидент произошел утром 29 апреля в поселке Выборгский в Выборгском районе Ленобласти. ﻿ В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что... 29.04.2020 123