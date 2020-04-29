Названы три страны, победившие коронавирус COVID-19

Как сообщают «Известия» со ссылкой на телеканал CNBC, лишь три страны во всем мире победили коронавирусную инфекцию COVID-19 на своей территории.
По мнению специалистов, о победе над инфекцией сигнализируют «открытие экономик» и снятие коронавирусных ограничений. К таковым странам относятся Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия. Именно эти три государства постепенно возвращаются к прежней жизни на фоне стран, останавливающих промышленность и вводящих ограничительные меры.
Открытие экономик и снятие ограничений в этих трех странах привлекли внимание инвесторов. Из-за это их национальные валюты рекордно укрепились.
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