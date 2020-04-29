330 млн рублей получат предприятия Ленобласти в качестве субсидий в 2020 году

Малый и средний бизнес Ленобласти может получить субсидии по 11 различным направлениям на общую сумму 230 млн рублей, еще 100 млн планируют выделить на поддержку бизнеса в момент эпидемии COVID-19.

Также рассматривается вопрос о введении нового вида субсидий – «На неотложные нужды». Эта денежная поддержка поможет предпринимателям возместить затраты по оплате аренды коммерческих помещений, коммунальных услуг и приобретение основных средств в январе-марте 2020 года. Новой субсидией смогут воспользоваться предприятия из сферы торговли и общественного питания, ранее они и практически не получали денежную поддержку, поскольку не относились к приоритетным.

Стоит отметить, что субсидии будут предоставлены даже в случае налоговой задолженности на дату подачи заявки. При этом должно быть подтверждено отсутствие задолженности на 1 марта 2020 года. Все заявки принимаются в электронном виде, подробнее информация размещена на сайте 813.ru.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, индивидуальные предприниматели в Ленобласти могут рассчитывать на отсрочку платежей по налогам (кроме НДС и НДФЛ) до 6 месяцев, снижение ставки налога по УСН («доходы») с 6% до 1% для определённых ОКВЭД, снижение значения коэффициента К2 (при ЕНВД), продление на 4 месяца налога (при патенте), срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года. Также предприниматели вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки по оплате коммерческой аренды до 01.10.2020 года с последующей рассрочкой платежей, а также с предложением снизить арендные платежи не менее чем на 50% за тот период, когда Ваше предприятие не работало. Если предприниматель арендует государственное или муниципальное имущество, то он может получить освобождение от арендной платы сроком на 3 месяца (март, апрель, май), отсрочку на уплату арендных платежей сроком на 3 месяца (март, апрель, май) с рассрочкой до конца 2020 года, отсрочку на уплату арендных платежей 01.10.2020 с рассрочкой до конца 2021 года (для наиболее пострадавших хозяйствующих субъектов).