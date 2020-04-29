На мемориале в Новолисино прошел субботник

В преддверии 75-летия победы в ВОВ сотрудники администраций и предприятий, волонтеры приводят в порядок воинские мемориалы и памятники Ленобласти.

Накануне, сотрудники комитета по печати Ленобласти привели в порядок мемориал на Школьной улице в деревне Новолисино в Тосненском районе. Участники субботника очистили плиты от травы, земли и мусора, убрали листву и опавшие ветки вокруг мемориала.

“Есть такие мероприятия, которые нельзя отменить. И субботник, который мы проводим на мемориале — это наш долг, долг памяти», — отметил председатель комитета по печати Константин Визирякин.