В Ленобласти самая низкая смертность от COVID-19 по России

Ленобласть больше не входит в топ-10 регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас регион занимает 11 позицию.
Также в Ленобласти самая низкая летальность от COVID-19 во всей России – всего 0,12 %. Для сравнения, самая высокая в стране летальность зафиксирована в Краснодарском крае – 2,10 %.
Топ-5 по летальности выглядит следующим образом:
- Краснодарский край – 2,10 %;
- Москва – 1,08 %;
- Дагестан – 0,97 %;
- Московская область – 0,82 %;
- Петербург – 0,78 %.
Петербург также удерживает третье место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Только за прошедшие сутки в городе зафиксированы 290 новых фактов заболевания коронавирусом.
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29.04.2020 251