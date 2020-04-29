В Ленобласти самая низкая смертность от COVID-19 по России

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Ленобласть больше не входит в топ-10 регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас регион занимает 11 позицию.

Также в Ленобласти самая низкая летальность от COVID-19 во всей России – всего 0,12 %. Для сравнения, самая высокая в стране летальность зафиксирована в Краснодарском крае – 2,10 %.

Топ-5 по летальности выглядит следующим образом:

  • Краснодарский край – 2,10 %;
  • Москва – 1,08 %;
  • Дагестан – 0,97 %;
  • Московская область – 0,82 %;
  • Петербург – 0,78 %.

Петербург также удерживает третье место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Только за прошедшие сутки в городе зафиксированы 290 новых фактов заболевания коронавирусом.

Вам будет интересно
В Ленобласти зафиксировано 53 новых случая COVID-19 – статистика на 29 апреля
За прошедшие сутки в России зафиксирован 5 841 новый факт заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019. В Ленобласти 53 новых случая, в Петербурге...
29.04.2020 251