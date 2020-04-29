В Ленобласти самая низкая смертность от COVID-19 по России

Ленобласть больше не входит в топ-10 регионов по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Сейчас регион занимает 11 позицию.

Также в Ленобласти самая низкая летальность от COVID-19 во всей России – всего 0,12 %. Для сравнения, самая высокая в стране летальность зафиксирована в Краснодарском крае – 2,10 %.

Топ-5 по летальности выглядит следующим образом:

Краснодарский край – 2,10 %;

Москва – 1,08 %;

Дагестан – 0,97 %;

Московская область – 0,82 %;

Петербург – 0,78 %.

Петербург также удерживает третье место по количеству заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Только за прошедшие сутки в городе зафиксированы 290 новых фактов заболевания коронавирусом.